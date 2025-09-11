BEELD verdachte moord Charlie Kirk, 'wapen met antifa-teksten en pro-trans leuzen gevonden'
Weten we zeker dat het HalperNL niet is?
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
In de zoektocht naar de dader van de moord op Charlie Kirk is in de bosjes nabij de universiteit van Utah een wapen (zou gaan om een Mauser .30–06 Bolt-Action Hunting Rifle) met bijbehorende munitie gevonden. Bronnen melden aan de Wall Street Journal dat er anti-fascistische en pro-transgender teksten op de munitie zijn gegraveerd, woorden die er in de schutterswereld ongetwijfeld toe doen. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan maar ondertussen vraagt de FBI uit te kijken naar bovenstaande persoon in de zoektocht: "We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University." De zogenoemde 'manhunt' is nog steeds aan de gang en lijkt nu iets doeltreffender te worden, nadat eerder nog mensen werden aangehouden die niet de dader bleken te zijn.
Update 18:20 - Het lijkt erop dat de gezochte man in kwestie een trui draagt met daarop de Amerikaanse vlag en tekst uit het volkslied: 'Land of the Free, Home of the Brave'. Ook weer woorden die er doorgaans nogal toe doen.
Update 18:50 - De FBI looft een beloning uit van $100,000 voor de GOUDEN TIP die leidt tot de aanhouding van de verdachte(n).
This appears to be the shirt worn by the person of interest in the shooting of Charlie Kirk in the images released by the FBI. https://t.co/Ls1gos0Ik9 pic.twitter.com/5N70TF0tNs— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 11, 2025
