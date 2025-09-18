achtergrond

Lichaam van 15-jarig vermist meisje aangetroffen in auto van TikTok-hitzanger D4vd

Bekend van het nummer 'Romantic Homicide'

Tja, beroemde zangers doen natuurlijk wel vaker dingen die niet door de beugel kunnen en dat hoort er allemaal een beetje bij maar dit verhaal is dus next level freaky. Eerder deze maand werd bekend dat in de in beslag genomen Tesla van de 20-jarige Amerikaanse zanger d4vd, echte naam David Burke en bekend van TikTok-mega-megahit (1,5 miljard streams op Spotify) 'Here With You', een lichaam was aangetroffen. Na identificatie blijkt dat lichaam nu van een 15-jarig meisje dat al sinds vorig jaar vermist was. Het lichaam verkeerde in gevorderde staat van ontbinding en was in verschillende stukken in de kofferbak gestopt. Volgens de moeder van het vermiste meisje had haar dochter haar voor haar verdwijning verteld over een relatie met iemand genaamd David. Gad gad gadverdamme. Het nieuws schijnt bovendien een akelig licht op Burke's andere grote hit (met 1,6 miljard Spotify-streams) 'Romantic Homicide'. Vooralsnog is Burke opvallend genoeg nog niet aangehouden en is hij nog lekker op tournee. 10 oktober staat meneer in Paradiso. Moet kunnen!

Tags: moord, tiktok, d4vid
@Zorro | 18-09-25 | 11:01 | 194 reacties

