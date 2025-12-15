People Magazine schrijft dat het gedode echtpaar gisteren rond 15:30 werd thuis aangetroffen door hun dochter, dat er geen tekenen van inbraak waren en dat volgens "MULTIPLE EXCLUSIVE SOURCES" hun zoon Nick (32) ervan verdacht wordt zijn ouders met messteken gedood te hebben. People Magazine schrijft: "Rob Reiner and his wife, Michele Singer Reiner, were killed by their son, Nick, according to multiple sources who have spoken with family members. Police have not yet confirmed the account." Het was bekend dat zoon Nick een lange geschiedenis van psychische stoornissen had, en dat hij in samenloop met meerdere verslavingen zelfs een tijd op straat heeft gewoond. Zijn vader Rob Reiner (wiki) regisseerde o.a. A Few Good Men, The Bucket List, When Harry Met Sally en had als acteur bijrollen in o.a. The Wolf of Wallstreet en Sleepless in Seatle.