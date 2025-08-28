Wederom weinig moord of doodslagcide in Nederland, 120 stuks in 2024
Nou hou die nacht dan maar bij je
Goed nieuws voor Steven Pinker, Rutger Bregman en andere vooruitgangsdenkers: er is sprake van vooruitgang. De meeste mensen deugen, althans, ze knuppelen elkaar niet om het minste of geringste dood. Beschaving is helemaal geen dun vernislaagje, het is een godvergeten kogelvrij vest. Jeetje jongen en dan te bedenken dat het er in de nainties nog zo'n 250 per jaar waren. Terwijl, weet u nog, toen waren er dus 15 miljoen mensen, daarna werden dat er 17 miljoen, en inmiddels zijn we ruimschoots de 18 meloen gepasseerd. Nu telt het CBS 120 tot morsdood gemaakten dus per hoofd van de bevolking gaat het echt hartstikke goed. 2011 en 2017 waren uitschieters, het poldermodel staat fier overeind, geen daden maar woorden, we kunnen er toch over praten.
Kijk ons gáán
