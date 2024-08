Land van een miljard meningen

Het land van extreem weinig nuchterheid

Met z'n allen op het strand waar het een tyfusbende is

Acai bowl bij het ontbijt

Het land waar iedereen zich op X laat gaan

Ook als we winnen

Dan verdwijnt de polarisatie heel even

Maar iedereen zit binnen achter z'n computer

Het land dankzij GroenLinks met superveel betutteling

Het uniform van een boa is heilig

Een zoon die noemt z'n vader Mohammed

Een loodgieter is nergens veilig

18 miljoen mensen

Op dat hele kleine stukje aarde

Die schrijft de regering heel veel wetten voor

En laat ze niet in hun waarde

18 miljoen mensen

Op dat hele kleine stukje aarde

Die worden in een keurslijf gepropt

En niet in hun waarde gelaten

Het land vol groepen van protest zoals boze boeren, omgekeerde vlaggen, Free Palestina-toeteraars, klimaatactivisten en andere losers

Jeroen van sales is de baas op je afdeling en hij rijdt een elektrische Kia

De zonwering is altijd naar beneden

Lunch is wat de Voedselbank deze keer weer heeft

Het land van extreem weinig verdraagzaamheid

Leeft de buurman eigenlijk nog

De grote vraag blijft altijd

Hoe is het in godsnaam dat hij een woning heeft kunnen bemachtigen

Het land dat zorgt voor bijna niemand

Toeslagenouders kunnen verrotten

Geld door plofkraken uit de muur

En bejaarden moeten droog brood vreten!

Refrein (2x)