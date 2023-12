Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst. Vandaar dat het CBS ieder jaar de bevolkingsprognose een beetje bijstelt. En ook dit blijkt de toekomst zich toch weer anders te ontwikkelen dan de rekenmeesters dachten. "Ten opzichte van de Kernprognose uit 2022 zijn er vooral aanpassingen vanwege minder geboorten en emigranten, en meer overledenen en immigranten dan toen werd verwacht." Minder baby's, meer doden, minder oude buren weg, meer nieuwe buren erbij. En wat betekent dat? "De bevolking van Nederland blijft de komende jaren groeien, maar minder snel dan in de afgelopen jaren. Naar verwachting telt Nederland in 2024 18 miljoen inwoners, en wordt in 2037 de 19 miljoen bereikt." Gezellig!