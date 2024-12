Te grappig. De linkselite is in TOTAALPANIEK omdat Bente Becker (vvd) heeft geroepen dat er toch eens naar de integratie van bautenlanders moet worden gekeken.

Kamermotie over onderzoek naar Nederlanders met migratieachtergrond maakt veel los (NOS).

Maar wat de cherrypickende linkselite (en kennelijk ook Bente Becker) niet weten. Die migrantenschedeltjes worden al gemeten. AL JAREN. Het schedelmeetonderzoek heet SIM (Survey Integratie Migranten) en wordt iedere paar jaar gedaan. Sinds 2006 zelfs. Toen nog een keer in 2011, daarna werden de schedeltjes nog een keer gemeten in 2015, en in 2020 werden de schedeltjes nog maar eens nagemeten. Opdrachtgevers: Sociaal Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Survey integratie migranten is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van migrantengroepen. Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport.

Misschien wordt het tijd om ook eens de binnenkant + inhoud van linkse paniekschedels te meten. Of een column te schrijven met 20x het woord "domlinks" erin.