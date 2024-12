We zijn hard op weg en misschien zijn we er al om het meest racistische land in de wereld. Waarom? Zie draadje. https://t.co/pjdiQTl1Od

Okee okee okee het is Abdelkader Benali en die zit nog heel erg met de pijn van 1492, maar op BlueSky gaat het de afgelopen twaalf uur ook al nergens anders over dan over deze aangenomen motie van Bente Becker van de VVD. Tijd voor een stukje stijlloze nuance en duiding. Want wat vraagt de motie nou precies? Om "data over normen en waarden inzicht kan bieden in de culturele integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond". Die data zouden moeten worden verzameld door bijvoorbeeld het SCP.

Nou kun je een hoop zeggen over het SCP, maar het is echt niet zo dat die brave onderzoekers die daar nu werken (deze is met verlof, red.) in de privéchats van Özcan Akyol met zijn vriendin ("Contract NPO binnen, WE GAAN GILLEND RIJK WORDEN") gaan kijken om een oordeel te vormen over de daar heersende normen en waarden. Sterker nog: in 2006, 2011, 2015 en 2020, toen Nederland nog niet hard op weg was het meest racistische land ter wereld te worden (of wel, nou ja) deed het SCP ook al onderzoek naar "onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport". Daar kwamen brave rapporten uit zoals Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey integratie migranten (SIM2020). Wij hebben de motie nog even 17 keer gelezen, maar hier wordt echt niet meer gevraagd dan dat dit onderzoek nog een keer wordt gedaan.

Nou nou.

Boehoe.