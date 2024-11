Er zijn dingen die mag je wel twitteren, maar je hóéft ze niet te twitteren. En er zijn ook dingen die kun je wel twitteren, maar die mag je dus niet twitteren. En vandaag gaan we er van twee tweets achter komen hoe het precies zit in de Rechtsstaat Nederland. Het OM vervolgt Raisa Blommestijn, van de NPO, van iedereen, voor iedereen, voor de bovenstaande twee tweets. Eentje is met name moreel verwerpelijk, want als je niet wilt dat iedereen die kritisch is op migratie afgeschilderd wordt als een racist, dan is het wel handig als racisten zich niet met migratiekritiek bemoeien (gaat nooit gebeuren, red.). De andere lijkt ons vooral juridisch verwerpelijk, want je mag in dit land een hoop, maar Sidney Smeets een kleuterneuker noemen, dat mag juist niet. Vandaag buigt een meervoudige kamer zich over de zaak tegen deze gepromoveerde rechtsfilosoof. Hoe dan ook, het altijd onafhankelijke Ongehoord Nederland is erbij (Lieke Jongbloed van de T. ook, maar die heeft nog niks getwitterd).

Update - Lieke Jongbloed twittert inmiddels wél