"Tv-recensent Angela de Jong noemt Raisa 'een non-talent' (AD 31 januari 2024). (...) En ja, die lach. Uitstraling doet ertoe op tv. Uitstraling doet ertoe op tv. Columnist Jan Dijkgraaf typeerde haar uitdrukking als een persoon met 'omgekeerde mondhoeken' (BvJ 27 mei 2024). (...) Ik wist overigens niet dat Raisa in die tijd moeite had met glimlachen omdat ze haar bovenlip had volgespoten met fillers." Dat zouden wij dus nooit over Raisa Blommestijn schrijven, maar wij zijn dan ook geen opzij gezette omroepdictator. Voor wie het gemist heeft: Raisa Blommestijn was weg, maar IS TERUG als presentatrice van het onvolprezen Ongehoord Nieuws. Wij zijn er live bij, dan hoeft u tenminste niet te kijken.

UPDATE: Te gast zijn Dries van Langenhove, Paul Cliteur, Sid Lukkassen en Theo Schetters. We zeggen het niet snel, maar het lijkt erop dat Raisa Blommestijn van iedereen aan tafel het minst gek is.  

UPDATE: Het eerste onderwerp is het gezellige onderwerp OMVOLKING. Een echt Ongehoord-onderwerp, aldus Raisa. Want je mag van sommige mensen geen 'omvolking' zeggen. We beginnen met een filmpje. Onduidelijk is of ON! 'omvolking' nou ziet als demografische ontwikkeling, of als complot. 

UPDATE: Paul Cliteur merkt in zijn eigen buurt niks van immigratie. Hij maakt meteen een grapje over 'safari's'.

UPDATE: RAISA HEEFT HAAR BRIL OPGEZET, DAT MOCHT NOOIT VAN ARNOLD KARSKENS

UPDATE: Sid Lukkassen merkt er eigenlijk ook niks van, maar hij ziet weleens buitenlands ogende mensen in de trein.

UPDATE: Ha. Dries van Langenhoven doet niet moeilijk over de vraag of het een complot is of niet. Hij heeft het meteen over doelbewust beleid en koppelt dat aan geweld. Dit is dus de full blown complot omvolkingstheorie. Raisa's commentaar: "Ja, maar je baseert je op cijfers." 

UPDATE: Sid Lukkassen draagt trouwens geen pak maar een soort ontspannen vest. Kleedt niet echt slank af. Sid Lukkassen wil even een compliment geven voor het filmpje van Ongehoord Nederland. Dat zou volgens hem elke dag op tv getoond moeten worden (lijkt ons nogal saai maar hee). Raisa vindt dat een ontzettend mooi compliment. 

UPDATE: Ah, Dries van Langenhoven klaagt dat 'onze identiteit' wordt 'weggespoeld'. Misschien omdat die 'identiteit' moet worden verdedigd door onzekere jochies met pepperspray?

UPDATE: Paul Cliteur koppelt nu de bevolkingssamenstelling in Nederland met... de mesaanval op Salman Rushdie in de VS. 

UPDATE: Wij snapten de analyse van Paul Cliteur niet helemaal, maar Raisa vond het 'duidelijk'. 

UPDATE: Er komt nu een filmpje met de oorsprong van de term 'omvolking'. 

UPDATE: YES SID LUKKASSEN NOEMT ZIJN EIGEN BOEK. 

UPDATE: Sid Lukkassen is verontwaardigd dat mensen een nazi-term associ√ęren met nazisme. Heeft misschien net het filmpje gemist waarin de oorsprong van de term met het nazisme werd geassocieerd.

UPDATE: Dries van Langenhoven vindt dat je 'omvolking' moet kunnen zeggen omdat sommige volken het verschil tussen blauw en groen niet kennen. Hij mag het woord 'man' niet meer gebruiken.

UPDATE: Dries van Langenhoven herhaalt nogmaals dat hij denkt dat omvolking wel een complot is.  

UPDATE: Paul Cliteur zegt dat 'omvolking' dus helemaal geen complot impliceert. Toen Van Langenhoven net het tegenovergestelde zei, zat Paul misschien even niet op te letten.

UPDATE: Welja, het gaat weer over 1984.

UPDATE: RAISA HEEFT HAAR BRIL WEER AFGEZET. 

UPDATE: Man zegt "ze moeten allemaal weg". Gelach in de studio. Raisa: "Dat is de mening van deze man"

UPDATE: Cliteur begint over Galileo, volgens Raisa heeft die 'bewezen' dat de aarde niet plat is (dat klopt niet). 

UPDATE: RAISA HEEFT HAAR BRIL WEER OPGEDAAN.

UPDATE: Nu koppelt Sid Lukkassen grootschalige complotten aan George Soros. 

UPDATE: Raisa wil graag duidelijk maken dat omvolking geen complot is, maar daar is Sid Lukkassen het niet mee eens. Raisa lijkt echt de minst gekke in dit gezelschap.

UPDATE: KEIHARD NEPNIEUWS. SID LUKKASSEN CLAIMT DAT HENK KAMP STAATSSECRETARIS IS GEWEEST.

UPDATE: We zitten nu op niveautje 'vaag oud filmpje' laten zien. 

UPDATE: De doelstelling van de nazi's kwam er verrassend vloeiend uit bij Dr. Sid. 

UPDATE: Dries van Langenhoven denkt we binnenkort geen 'omvolking' meer mogen zeggen. Deze aflevering doet zijn best eraan bij te dragen dat moment dichterbij te brengen. 

UPDATE: We krijgen nu een video van Caroline van der Plas die niet met ON! wil praten, vanwege de aantijgingen van racisme en antisemitisme. Jonathan Krispijn vindt dat heel raar, want hij is zelf Joods. 

UPDATE: RAISA HEEFT HAAR BRIL WEER AFGEZET.

UPDATE: Paul Cliteur vindt het allemaal ontluisterend dat Caroline van der Plas niet met ON! wil praten. Er moet eerst een rechterlijke uitspraak komen. 

UPDATE: Dries van Langenhoven, heeft net een complottheorie uiteengezet, klaagt nu dat hij als complotdenker wordt gezien. 

UPDATE: Paul Cliteur is nog steeds verdrietig over Caroline van der Plas. 

UPDATE: Dit was de eerste helft, het was vooral lekker onsamenhangend en complottesk.