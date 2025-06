Iran vuurde vannacht een nieuw salvo op Israël, bestaande uit een (1) ballistische raket, en deze werd ook nog eens onderschept. Ondertussen raakte de Israëlische luchtmacht gisteren gewoon alweer tientallen doelen, spreekt Netanyahu zelfs van "heel dicht bij het behalen van de strategische doelen" te zijn, en verzekert hij landgenoten dat het (voor Israël) geen uitputtingsoorlog zal worden. Tot zover 't kinetische.

Tot ieders verbazing plaatste Trump gisteren op Truth Social de bovenstaande post: "It’s not politically correct to use the term, “Regime Change,” but if the current Iranian Regime is unable to MAKE IRAN GREAT AGAIN, why wouldn’t there be a Regime change??? MIGA!!!" En dat terwijl vooral JD Vance en MinDef Hegseth steeds zo hun best doen te benadrukken dat het Amerika juist niet om regime change gaat, maar enkel om hun atoomprogramma.

En wat dat atoomprogramma betreft, is er inmiddels mogelijk dus wel wat verrijkt uranium vermist. De New York Times schrijft: "The actual state of the program seemed far more murky, with senior officials conceding they did not know the whereabouts of Iran’s stockpile of near-bomb-grade uranium. (...) But there was also evidence, according to two Israeli officials with knowledge of the intelligence, that Iran had moved equipment and uranium from the site in recent days. And there was growing evidence that the Iranians, attuned to Mr. Trump’s repeated threats to take military action, had removed 400 kilograms, or roughly 880 pounds, of uranium enriched to 60 percent purity. That is just below the 90 percent that is usually used in nuclear weapons."

Ja kijk als je dan toch tegen iemands atoomprogramma strijdt, dan wil je die 400 kilo ook wel in de smiezen hebben natuurlijk. Enfin, kalm ochtendje, maar we gaan live.

Update 08:00 - Een nieuwe Israëlische aanvalsgolf hebben nieuwe militaire doelen aangevallen in Kermanshah.

Update 08:01 - Israël verliest hun tweede drone van deze oorlog, opnieuw een Hermes 900, video hier. Nog altijd nul bemande voertuigen verloren hè, ongekend eigenlijk.