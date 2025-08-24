Een grote teringzooi. Hotels. Overal zwerfvuil. Uitpuilende afvalbakken. Ratten zo groot als katten. Hotels. Betalingsachterstanden. Brokkelende kademuren. Opengebroken straten. Hotels. Verkeersinfarcten. Pogroms. Overtoerisme. Jodenjachten. Hotels. Wildplassers. Fatbikes op de Haarlemmerdijk. No-go areas. Huisjesmelkers met moeilijke brillen. Verborgen Vrouwen. Driemaal daags een demo op de Dam. Taxichauffeurs. Hotels. Onbestrafte Snelwegblokkeerders. Stank. De Knip. Hotels. Tiktokrijen. Vliegende ratten. Rutger Groot Wassink. Hotels. 30 kilometer. Weesp. Toiletten Stopera. Hotels. Weggetreiterde Ondernemers. Holman gewipt bij Het Parool. Holocaustmuseum Hooligans. Potenrammers. Brug over het IJ. Hotels. Dode Meisjes. Gaat het, mevrouw de zomergast?