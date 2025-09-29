Ja nee natuurlijk, we noemen het 'Het huis van de Verdieping', en we gooien de verlichtingsdenkers van Human en de Christenhonden van de EO doodleuk bij elkaar, want waarom ook niet. Het Humanistisch Verbond fuseert verplicht met Civitas Christiana, D66 en de SGP worden één partij, dit weblog en Joop worden met onmiddellijke ingang door dezelfde redactie gemaakt, vereniging Martijn houdt vanaf nu kantoor bij kinderopvang Het Vrolijke Aapje, VrijLinks gaat intensief samenwerken met Sharia4Holland. Daarna bouwen we een nieuw omroephuis, waarin Omroep Zwart, BNNVARA, AVROTROS, KRO-NCRV, de EO, Human, VPRO, Ongehoord Nederland, Powned, omroep Max, WNL en de NTR samengaan, en dat noemen we dan NPO. Kost een beetje, scheelt een boel.

Geweldige marketingquotes overigens in het AD: "De verschillen zijn juist onze kracht," "Samen investeren we in nieuwe verhalen en nieuwe technologie waaronder AI, zodat ons publiek ons blijft vinden", "Ik denk dat we juist het meest onderscheidend kunnen blijven door met omroepen samen te werken die inhoudelijk ook van elkaar verschillen".

Instant update Schitterend theater. Andere omroepen piswoest: "Dit raakt de programmering." O nee! Niet de programmering!