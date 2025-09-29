achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LOL. Human en VPRO samen verder in omroephuis met... de EO

Pluriform, puur voor de vorm

Ja nee natuurlijk, we noemen het 'Het huis van de Verdieping', en we gooien de verlichtingsdenkers van Human en de Christenhonden van de EO doodleuk bij elkaar, want waarom ook niet. Het Humanistisch Verbond fuseert verplicht met Civitas Christiana, D66 en de SGP worden één partij, dit weblog en Joop worden met onmiddellijke ingang door dezelfde redactie gemaakt, vereniging Martijn houdt vanaf nu kantoor bij kinderopvang Het Vrolijke Aapje, VrijLinks gaat intensief samenwerken met Sharia4Holland. Daarna bouwen we een nieuw omroephuis, waarin Omroep Zwart, BNNVARA, AVROTROS, KRO-NCRV, de EO, Human, VPRO, Ongehoord Nederland, Powned, omroep Max, WNL en de NTR samengaan, en dat noemen we dan NPO. Kost een beetje, scheelt een boel. 

Geweldige marketingquotes overigens in het AD: "De verschillen zijn juist onze kracht," "Samen investeren we in nieuwe verhalen en nieuwe technologie waaronder AI, zodat ons publiek ons blijft vinden", "Ik denk dat we juist het meest onderscheidend kunnen blijven door met omroepen samen te werken die inhoudelijk ook van elkaar verschillen".

Instant update Schitterend theater. Andere omroepen piswoest: "Dit raakt de programmering." O nee! Niet de programmering!

Tags: npo , evangelische omroep, human, vpro
@Schots, scheef | 29-09-25 | 13:13 | 95 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.