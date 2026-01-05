Een vreemde ontwikkeling, die wij nog niet helemaal begrijpen. Maar het lijkt dus zo te zijn dat programma's die door veel mensen worden bekeken, ook op de zogeheten commerciële zenders kunnen worden uitgezonden. Eerder maakte Omroep MAX bekend dat vanwege de bezuinigingen op de NPO het programma 'De Rijdende Rechter' zou verdwijnen. Maar nu verdwijnt het programma helemaal niet, maar wordt het binnenkort uitgezonden op SBS6 in plaats van op NPO1. En dat, voor maar liefst 0 euro kosten voor de belastingbetaler. Dat is minder dan die kop koffie waar Jan Slagter de hele tijd mee schermt. Straks gaan ze ons nog vertellen dat er eigenlijk helemaal geen belastinggeld nodig is voor programma's waarin André van Duin op een bootje zit. Vreemd bloedbad dit.