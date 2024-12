Och och och wat hebben we toch zitten janken om dit stuk in het AD. De krant spendeert aandacht aan DE ECHTE SLACHTOFFERS van de horrorbezuinigingen op de NPO. Dat bent U namelijk. Dat bevestigen onder anderen Jan Slagter en Dominique Weesie, toch de trotse uithangborden van de Hilversumse omroepen-composthoop. U, de gewone man (m, v, x), die al kromligt voor vadertje staat, krijgt van de hoge heren nog een GORE TRAP NA door al die leuke NPO-programma's af te pakken. "Dit is bijna martelen wat ze doen in Den Haag", aldus Slagter. Maar de 50 miljoen extra aan bezuinigingen bovenop de al eerder aangekondigde 100 miljoen, betekent dan ook een waar schrikbeeld voor het televisielandschap. Heel Holland Bakt loopt bijvoorbeeld gevaar. "Het is nu nog een heel puur programma zonder enige inmenging van commerciële partijen, dan wordt het drie keer onderbroken door reclameblokken en krijg je constant in beeld dat dit alles mogelijk wordt gemaakt door bakmeel van Koopmans. Juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden zullen zich daar echt niet voor lenen."

Geen Janny en Robèrt, wel Koopmans. Dat is een beeld waar de gruwelen in Oekraïne en Gaza bij verbleken. Jan Slagter noemt het dan ook volledig terecht "een bloedbad". We moeten er niet aan denken. "Het is een klap in het gezicht van al die bevlogen makers bij de publieke omroep", aldus de NPO zelf. NEE TOCH, NIET DE MAKERS! En dat allemaal omdat dat KUTKABINET zo nodig niet wilde bezuinigen op onderwijs. Wat heb je in gristusnaam aan onderwijs als je niet meer kunt zien hoe Sunanda uit Nibbixwoud trillend en jankend de laatste hand legt aan een karamel-zeezout-meringuetaart ZONDER TE WORDEN GESTOORD DOOR RECLAMES?? Schoften.