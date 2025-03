Hier gaan we niet kinderachtig over doen: de schadenfreude klotst op GSHQ tegen de plinten als de zoveelste Hilversumse hotemetoot in zijn eigen zwaard valt. Frederieke Leeflang, bekend van het bespreekbaar maken van een onveilige werksfeer bij de NPO, heeft het onderwerp per abuis zo bespreekbaar gemaakt dat er nu ook naar hartenlust over haar wordt gesproken, geklaagd zelfs, meer specifiek over de onveilige werksfeer onder Frederieke Leeflang, die nu het Shula Rijxman-pad kiest en met de staart tussen de poten afdruipt richting een burgemeestersfunctie of de bestuurskamer van de een of andere ngo.

Leeflang was het type baas dat met de eer streek, ook als ze er werkelijk niets mee te maken had - iemand om op te sluiten in een dixi en deze vervolgens met de collega's omver te duwen, kortom.

En zo geschiedde.

Hoge Hilversumse bomen vangen veel belastinggeld en daarmee ook veel wind, en staan dus garant voor spektakel zodra ze omkukelen. Dat leidt helaas nogal af van de huilstruiken die zich in hun schaduw bevinden. Vooropgesteld: redacteuren bij de publieke omroep werken met enige regelmaat onder subideale omstandigheden. Lang was het niet ongebruikelijk om iemand een arbeidsovereenkomst voor drie of vier maanden voor te schotelen. 90 dagen werk - dan moet je eigenlijk op je eerste dag al beginnen met solliciteren, helemaal als je (nog) geen recht hebt op ww.

Allemaal heel vervelend, helemaal als je dan ook nog moet werken onder een baas of presentator met een Trumpiaanse communicatiestijl, of gewoon iemand die het niet helemaal in je ziet zitten, of iemand die het niet helemaal in je ziet zitten die met enige fantasie kan worden afgeschilderd als iemand met een Trumpiaanse communicatiestijl. Na de DWDD-onthullingen en het rapport Van Rijn ligt de focus volledig op slachtofferschap en krijg je in het Hilversumse nog net geen opslag zodra je naar HR stiefelt en een klacht over een Meerdere indient. Feedback? Onveilig. Kritiek? Grensoverschrijdend. Aangesproken worden op je verantwoordelijkheid? Angstcultuur. Gunt je baas je de promotie niet waarvan je zelf al jaren vindt dat je er recht op hebt? Dien een klacht in, leun achterover en wacht tot joeman riesorses ingrijpt (voor dit topic is geput uit zelf opgedane omroepervaring; uw scribent van dienst heeft het helaas met eigen ogen zien gebeuren.)

Omroepmensjes met meer ego dan aanleg die weigeren hun meerdere te erkennen in hun Meerderen; in werkelijkheid is het er voor leidinggevenden onveiliger dan voor de werkbijtjes zelf.

Als één iemand in Hilversum dat doorheeft, is het Jan Slagter wel; des te tragischer dat juist hij de beproefde jankieboeboe-methode nu aanwendt om Frederieke Leeflang pootje te haken.

Wat een shitshow, kap eens met janken allemaal en ga goeie programma's maken. O, en saneer de NPO.