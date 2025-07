Ha! GEDOE bij de NPO, afdeling talkshow. Vijftig (50) medewerkers van omroep BNNVARA hebben een Boze Brief geschreven naar de directie, wegens de keuze van Tim de Wit als de nieuwe talkshowhost van het programma Pauw & De Wit. In die brief wordt de directie "gezamenlijk" gevraagd: WAAROM NU WEER EEN WITTE MAN DIE DE WIT HEET??? Tim de Wit is de opvolger van Sophie Hilbrand, een witte vrouw die helemaal niks kon, en die Bar Laat dagelijks honderdduizenden kijkers kostte. Tim de Wit had ook al een contract voor 2026, dus dat zal dan rijkelijk afgekocht moeten worden met een herstelbetaling, of door Joop op te heffen of zo. Take one for the team Tim!