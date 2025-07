In wat tegenwoordig 'centrumrechts' heet op Twitter geldt: Azteken slecht want mensenoffers, Spanjaarden goed was geen mensenoffers. Dus het laat zich raden hoe de bovenstaande trailer ontvangen wordt in genoemde kringen. Vreemd is het natuurlijk wel: een Aztec Batman, een Aztec Joker en een Spaanse Harvey Two Face als Hernán Cortés. Maar goed, we hebben het er wel over. Onderstaand de heerlijkste podcastreeks ooit over de val van het Azteken-keizerrijk.