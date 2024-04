Supertrots was de Spanjaard begin dit jaar toen hij bekend kon maken dat Mocro maffioos Karim 'Taxi' Bouyakhrichan - “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos” (vrij vertaald: na Sywert de grootste crimineel van Nederland) - in de boeien was geslagen en zijn 172 panden in beslag genomen. Maar nu is Taxi er van tussen. De ene rechtbank wist niet wat de andere deed (beetje zoals dit), waardoor ze in Madrid het Nederlandse uitleveringsverzoek aan het behandelen waren terwijl ze in Malaga Bouyakhrichan op borgtocht lieten gaan. Dat laatste mocht MITS hij zich twee keer per maand zou melden maar de laatste keer dat hij dat deed en dat zijn geen grappen was op 1 april. En nu meldt El Pais dat hij dus KWIJT is. Politico plust Bouyakhrichan ondertussen op naar the drug lord who planned to kill the heir to the Dutch throne maar pas totdat John het ook over Amalia heeft geloven we dat niet.