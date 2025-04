Gaat niet zo lekker met Mocro Maffia-acteur Oussama 'Muis' Ahammoud, de piemelziener die tegenwoordig vooral bekendstaat als een aan ballonnetjes verslaafde veelpleger. Vandaag is hij veroordeeld tot 180 uur taakstraf, 6 maanden geen rijbewijs en 2 maanden voorwaardelijke celstraf voor het rijden onder invloed van lachgas. Ahammoud haalt vaker katjaschuurmaniaanse streken uit: in een jaar tijd is hij vier keer aangehouden, telkens vanwege gedoe met lachgas. Oussama Ahammoud is: een hopeloze junk. Van de rechter moet hij zich nu maar eens gaan melden voor een behandeling, en als hij dat niet doet gaat hij de cel in. Meneer kwam zelf trouwens niet opdagen in de rechtbank. "Er moet een goede reden zijn waarom hij er niet is. We hebben gisteren nog contact gehad", aldus z'n advocaat. Hing-ie weer met z'n kop tussen de slagroomspuiten?