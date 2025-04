Keith Bakker, de man die bewees dat je door het overwinnen van je verslaving niet altijd een beter mens wordt, is dood. Begon ooit als enge junk, werd toen die enge 'verslavingsgoeroe' met dat enge accent op tv en bleek uiteindelijk een enge therapeut met een enge invulling van mensen helpen. Nadat in 2010 verschillende jonge vrouwen aangifte van verkrachting tegen hem deden kreeg hij 5 jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod. Dat weerhield hem er niet van om zich daarna NOG EENS te vergrijpen aan een jong meisje, een meisje dat bij hem kwam voor hulp. Onlangs kondigde hij aan dat hij weer van plan was mensen te gaan ""helpen"". Zover is het niet gekomen. Keith Bakker overleed op 64-jarige leeftijd aan hartfalen. Ajuus.