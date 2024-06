Meer dan twee jaar geleden haalde Tim Hofman een allesverwoestend steentje uit de Jengatoren van The Voice of Aanrand, met onder meer negentien (!) meldingen over het graaigrage smeerbeertje en seriedickpiccer Jeroen Rietbergen (wiens zaak is geseponeerd), meldingen over Marco Borsato die bij The Voice Kids aan minderjarigen gezeten zou hebben en enkele brisante verhalen over Ali B. (achternaam bekend bij redactie). Deze 'structurele vreemdganger' zou bij meerdere vrouwen nogal dwingend 'hebben aangedrongen op seks' en zou zelfs vrouwen hebben aangerand en verkracht. Dat aanranden en verkrachten (twee verkrachtingen en twee aanrandingen bij drie vrouwen) mag hij NU NU NU gaan uitleggen aan de rechter.

Het gaat om het verkrachten van zangeres Ellen ten Damme rond het AVRO-programma Ali B en de Muziekkaravaan in 2014, het aanranden van voormalig Voice-kandidate Jill Helena in 2018 (foto na de klik in leukere tijden) en het aanranden en verkrachten van een anonieme vrouw uit Heiloo. Die vrouw is een muzikante en ze vertelde in BOOS het maffe verhaal dat ze tijdens een schrijverskamp orale seks had met een ándere artiest toen Ali B. zonder toestemming zijn vingers in haar stak. Daarna pijpte ze Ali ook maar, omdat ze 'ervan af' wilde zijn. Welnu, tijdens de rechtszaak zal Ali uitleggen hoe de knuffelmarokkaan is verworden tot een oversekste aanrandmarokkaan, Jill Helena zal gebruikmaken van haar spreekrecht én er zal vandaag een strafeis worden geformuleerd. Morgen gaat de zaak nog verder en de uitspraak staat gepland voor 27 juni. Updates volgen, later meer.

Update 9:14 - Ali B. zit helemaal vooraan in de verdachtenbank

Update 9:22 - Verdediging Ali B. wil: twee filmpjes tonen

Update 9:45 - Ali B. ontkent. Het was nooit tegen de zin van de vrouwen, zegt-ie. Hij is emotioneel omdat het meer dan twee jaar moest duren. Vreemdganger ja, verkrachter nee

Update 9:49 - SCHREEUWMENEER

Update 9:57 - De onbekende vrouw is ene Naomi. Die had dus seks met Ronnie Flex, waar Ali zich dus met zijn vingertjes mee zou zijn gaan bemoeien

Update 10:13 - Ali-interview bij Boulevard voorafgaand aan de rechtszaak hiero. Deze gast zit (begrijpelijkerwijs) heel hoog in z'n emoties. Ali B. heeft 'superveel vertrouwen in de rechtsstaat man' en hij is het eens met Pieter Omtzigt. "Je moet de rechtsstaat echt koesteren."

Update 10:40 - In emovideo hieronder is te zien dat Ali B. ook heel erg gekwetst was door de podcast van Kitty & Elif - 'Ik haatte Ali B. al voordat het cool was'

Update 10:59 - Eigenlijk is het vooral heel zielig voor Ali B. zelf

Update 11:06 - "Ali B beklaagt zich erover dat er bij veel "opiniemakers" en journalisten geen enkel besef bestaat dat het ook nog wel eens anders zou kunnen zijn dan dat hij een seksueel roofdier is."

Update 11:40 - Pauze tot 12 uur. Tussenstand: Ali B. is zielig, de rest niet

Update 12:00 - Verder met het verhaal rond Jill Helena (foto na de klik onderaan). In 2013 was ze deelneemster bij The Voice en had ze een affaire met haar coach - Ali. De 'aanranding' vond vijf jaar later plaats