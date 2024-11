Compleet gekkenhuis momenteel in de tijdlijn van Saskia Belleman, de tijptante van De T. In Den Haag staat de veertigjarige Christian G. (deze smeerbek) terecht en zijn verhaal is: volslagen krankzinnig. Werd in Colombia veroordeeld tot 25 jaar cel wegens de gewelddadige verkrachting van een 4-jarig meisje. Zat die straf niet uit want vluchtte halsoverkop naar Miami, verhuisde in 2016 naar Den Haag, zat daar met z'n tengels aan de 12-jarige dochter van zijn zus en nu wordt-ie helemaal fokdop: hij staat ook 'terecht op verdenking van seksueel misbruik van zijn dochtertje dat destijds 2 à 3 jaar oud was'. En dan zien we zinnetjes als: "Tijdens een verhoor in een kindvriendelijke studio, zei het meisje 'eigenlijk ging papa met zijn piemel in mijn plassertje'. Christian G. ontkent." Geen idee wat jullie doen, maar wij zijn ff kotsen. Succes ermee.