Heee wie hebben we daar in de parkeergarage, het is de veroordeelde verkrachter Ali B.! Wat is het leven fijn he, als je niet in de gevangenis zit. Wat zal Ali vandaag eens gaan doen? Lekker naar de meubelboulevard? Microfoons testen bij de muziekwinkel? Rondje hardlopen? Zwemmen in het plasje voor z'n huis? Wawt kan het ook allemaal schelen, als je niet in de gevangenis zit heb je opties. Naar het bos rijden, wandelen met de hond. Lekker wipje maken met je vrouw. Waar is die vrouw eigenlijk? Taartjes van Holtkamp eten. Bier drinken in het café. Bitterballen erbij. Extra veel Campari door de negroni roeren. Uitwaaien op het strand. De bunkerroute lopen. Een zwemles nemen. Hardlopen op de atletiekbaan. Nieuwe schoenen kopen. Nieuwe kleren kopen. Langs de grachten slenteren. Hele dag poepen. Hele dat Tour de France kijken. Leuke dingen doen met je kinderen, zoals puzzelen, televisiekijken, kleurplaten maken, zingen. Naar Parijs rijden gewoon omdat het kan. Te ver? Dan naar Düsseldorf. Of Maastricht. Voetballen. Biljarten. Kaarten. Sjoelen. Films kijken. Series kijken. The Sopranos een keer helemaal terug kijken. Goh wat zijn er allemaal interessante dingen te doen als je niet in de gevangenis zit! Klussen aan het huis. Badkamer verbouwen. Tuinieren. Camper kopen. Wandelen. Een website beginnen & bloggen. Een studie volgen. Iets met accountancy. Alle peertjes in je huis controleren. De keuken schoonmaken. De was ophangen. Naar de supermarkt. Hele dag koken. Of, ja, vrouwen verkrachten, dat kan natuurlijk ook. Genoeg mogelijkheden als je niet in de gevangenis zit!