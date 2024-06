Dat vinden wij nou leuk om te horen. Khalid Kasem heeft weer wat omhanden. Nadat hij in april door BNNVARA aan de kant werd gezet als presentator en zijn reputatie als advocaat wat deukjes had opgelopen, leek het alsof de sympathieke BN'er (volgens sommigen: een lieverd) thuis bij de pakken neer was gaan zitten. Maar niets blijkt minder waar. Khalid heeft afgelopen mei nog even een belletje gedaan namens Ali B. naar Sébas Diekstra, de advocaat van Jill Helena. Eerder werd al bekend dat Michael Ruperti, advocaat van Ridouan Taghi, had gebeld met de advocaat van Ellen ten Damme en daarmee is het trio Knuffelmarokkanen in deze zaak in ieder geval compleet. "Eind mei, dat is kort nadat ik de zaak over heb genomen, ben ik door Khalid Kasem gebeld en geappt met de vraag of ik met Ali in gesprek wilde", laat Diekstra weten aan RTL Boulevard. "Dat is de enige vraag die hij mij stelde, zonder enige verdere toevoeging. Khalid vertelde mij dat hij direct contact had met Ali en dat dat verzoek direct van Ali kwam. Dit kwam een week nadat ik een verzoek tot mediaton kreeg van Ali’s advocaat Bart Swier. Het was mij duidelijk dat dit een omweg was om Jill alsnog richting mediaton te krijgen." Benieuwd wat de Amsterdamse deken hier van vindt.