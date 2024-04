De Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten Barbara Rumora-Scheltema heeft een mogelijke betaling in natura aan Khalid Kasem onderzocht. Zij heeft deze mogelijke betaling echter niet betrokken in de samenvatting van haar onderzoek. Op concrete vragen van GeenStijl hierover wil ze geen antwoord geven: "Zoals u weet ben ik gebonden aan mijn geheimhoudingsplicht". Wel zegt ze dat "een opname waarop, onder meer, een op uw cursieve tekst lijkende passage te beluisteren is, mij bekend is en ook in mijn onderzoek is betrokken". Khalid Kasem zelf laat weten dat hij aan de conclusie van de deken 'niets heeft toe te voegen'.

GeenStijl heeft een opname in bezit met een fragment waarop de betaling wordt besproken. Wij publiceren hieronder een transcript van dat fragment, omdat wij vinden dat dat relevant is in het maatschappelijk debat rond het onderzoek van de deken. Zoals wij in eerdere publicaties beschreven, is er onder juristen en niet-juristen veel discussie over dit onderzoek. De deken, die moest oordelen over het gedrag van Khalid Kasem en Royce de Vries, heeft zich in een rechtszaak aan de zijde van De Vries gevoegd, en haar collega-deken Jacqueline Schaap was jarenlang de advocaat van Peter R. de Vries.

Toch koos de deken ervoor het onderzoek niet door een deken uit een andere regio uit te laten voeren, wat nu met het onderzoek naar aanleiding van een klacht Kasems oude werkgever Geertjan van Oosten wel gebeurt. Bovendien gebruikt de deken in haar samenvatting sterke conclusies zoals "Naar aanleiding van de publicaties in het AD zou wellicht de indruk kunnen zijn ontstaan dat destijds op het kantoor van mrs. De Vries en Kasem veel, zo niet alle, gesprekken heimelijk werden opgenomen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat dat niet het geval is" en "Mijn bevinding ten aanzien van de beweerde omkoping is dat deze niet heeft plaatsgevonden". Deze stellige beweringen werden overigens wel voorzien van de disclaimer "Ik realiseer me terdege dat ik nooit volledig zekerheid zal hebben dat mij geen rad voor de ogen is gedraaid".

Eerder verwees GeenStijl al naar de discussie over het deken-onderzoek op LinkedIn, deze reactie, deze tweet, deze tweet, deze tweet, dit commentaar op GeenStijl, dit artikel in De Telegraaf en dit opiniestuk van een hoogleraar in de Volkskrant. Het onderzoek werd ook besproken in de podcast 'De Communicado's' van afgelopen zondag (vanaf 43m55s), waarbij ook de beschuldiging van betaling in natura ter sprake kwam. Ook in antwoord op onze vragen verdedigt de deken Khalid Kasem door te stellen dat hij zich 'niet tegen aantijgingen kan verdedigen'. Kasem op zijn beurt verschuilt zich juist volledig achter het onderzoek van de deken en heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die GeenStijl hem bood om de beschuldiging uit het fragment te weerleggen.