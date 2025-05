... de moord op Peter R. de Vries natuurlijk helemaal niets met PERS te maken had en de vervolging van de daders van de moord op Peter R. de Vries op geen enkele wijze in verband staat met de mate van persvrijheid in dit land. Peter R. de Vries werd namelijk niet omgelegd omdat hij wat vermisten opspoorde of omdat de auto van Patrick zo vies was, maar omdat hij de kroongetuige bijstond in een levensgevaarlijke liquidatiezaak en daarmee zijn neus in zaken stopte waar hij zijn neus misschien maar beter niet in had kunnen stoppen. Wat rond de moord van Peter R. de Vries wél aan persvrijheid raakt is het oproepen, dreigen en sturen van advocaten om beelden offline te halen, terwijl het tonen van beelden JUIST is wat de journalistiek zou moeten doen: de keiharde realiteit tonen, laten zien wat voor een land we zijn geworden dat er op klaarlichte dag in de hoofdstad vooraanstaande BN'ers uit het leven geknald worden. Maar nee: in Nederland scoort emojournalistiek nou eenmaal veel beter en dus smolten we al snel alleen nog maar weg bij de liefdesbriefjes die Peterrrr overal in huis voor zijn geliefde had verstopt. Enfin. Samenvattend: omdat er lange straffen zijn uitgedeeld voor een gruwelijke moord rond een liquidatieproces gaat het goed met de persvrijheid in Nederland.