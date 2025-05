Waar te beginnen. Er zijn klaarblijkelijk twee soorten mensen die extreem eenvoudig zijn op te lichten, te weten dementerende bejaarden en freelancejournalisten die voor het AD werken. Ene Anneloek, die documentaires maakt en stukjes schrijft en dus beroepsmatig wordt geacht met een enigszins kritische blik naar de wereld te kijken, stuit al scrollend op een "opleiding" tot cyclustherapeut en trekt prompt de poeplap. "Het idee was zo mooi. Een opleiding cyclustherapeut om vrouwen hun menstruatiecyclus beter te laten begrijpen, zowel fysiek als emotioneel. Uiteindelijk leek de cursus vooral bedoeld om te leren hoe je loeidure supplementen aan andere vrouwen verkoopt." De cursus wordt gegeven door het Menstruatie instituut, een commercieel bedrijf dat een verdienmodel heeft weten te maken van één van de allervervelendste dingen op god's groene aarde - ongestelde wijven. Dat zijn natuurlijk totale luchtfietsers maar omdat Anneloek voor het AD schrijft gaat ze pas nadat ze duizenden euro's door het putje heeft gespoeld op onderzoek. Dan kom je dus terecht bij deze knakker (Peter, "deed vroeger iets met online beeld- en geluidcommunicatie") en deze troela (Anke, in een vorig leven grafisch ontwerper). Wonder boven wonder blijken dat in tegenstelling tot de mensen die het AD de godganse dag belt géén experts, maar wel slimme ondernemers. "Als je je examen haalt, mag je met Peter en Anke samenwerken als partner. Wel even betalen, een eenmalige investering van 3000 euro. Met het cursusgeld erbij staat de teller dan al op 6297 euro."

Ja meid, welkom in de grotemensenwereld, vergeet niet je voedingssupplementen te nemen voor je van huis gaat.