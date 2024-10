Het antwoord is: ja.

Het artikel met dit antwoord is te vinden in de sectie 'slimmer leven' van NU.nl. Volgende week: is het een goed idee om iets te eten als je trek hebt? Daarna: stel je hebt dorst, wat kun je dan doen? Is het verstandig om een trui aan te trekken als je het koud hebt? In welke winkels kun je terecht als je op zoek bent naar een pak melk? Hoe werken sokken? Hoe kun je weten wie de mol is bij Wie is de Mol? Is het slim om je leven te verspillen aan 'slimmer leven' artikelen op NU.nl? Antwoorden na de breek.