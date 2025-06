Nu.nl is wat je krijgt als je een incel door een potje Noam Chomsky schudt terwijl je heel hard MAKE AMERICA GREAT AGAIN! in zijn oren blijft schreeuwen, en Jason Hinkle is een veelbezochte website die een soort van objectiviteit voorwendt en graag zijn lezers informeert over het laatste wereldnieuws. Of is het andersom? Nou ja. De ene stelt alleen maar vragen op Twitter, en de ander belt een nooit gepromoveerde gepensioneerde UvA-rakker die samen met NRC-reisleidster Carolien Roelants een boekje over Saoedi-Arabië schreef en zichzelf onsterfelijk maakte met het opiniestuk 'IS blijft - wen er maar vast aan' waarin hij voorspelde dat de Islamitische Staat uiteindelijk een ambassade krijgt in Den Haag.

Heel raar trouwens, dat Iran, dat toen nog een land was van de 'voor' plaatjes op al die 'voor' en 'na' series, het non-proliferatieverdrag in 1970 ratificeerde. De revolutie en al die compleet leipe DOOD AAN ISRAËL schreeuwers die dat 'na' veroorzaakten zijn trouwens het antwoord op de vraag. Alvast excuses aan de NU.nl-redactie voor dit 'Westers' perspectief. Veel plezier met jullie nieuwe vrienden aan het andere uiteinde van het hoefijzer.

