Hier snapten wij eerlijk gezegd weinig van. De onderzoekers hebben 55 aanslagplegers onderzocht. Het blijkt dat slecht een klein aantal (van die 55, denken wij dan) een aanslag pleegde nadat ze geradicaliseerd waren tijdens of na hun overtocht. Dan zal de rest wel geradicaliseerd zijn vóór die overtocht, toch? Maar dan is terrorisme toch juist géén probleem van eigen bodem? Verwarrend allemaal, dus wij dat onderzoek zelf maar even lezen.

Wat blijkt? De onderzoekers kregen van het ministerie van Justitie de opdracht (brief hierrr) te onderzoeken waar je op moet letten om te voorkomen dat migranten terroristische aanslagen plegen. Om dat onderzoek een beetje in te kaderen hebben ze eerst op basis van een literatuurstudie beschreven wat er allemaal bekend is over terrorisme en migratie. Daarna hebben ze specifiek gekeken naar 43 aanslagen in Europa waar migranten bij betrokken waren, en hebben ze 3 van die aanslagen nog verder bestudeerd om lessen uit te trekken.

En hier begint de boel een beetje door elkaar lopen. De conclusie van het onderzoek dat terrorisme vooral een 'probleem van eigen bodem' is, wordt namelijk getrokken in het gedeelte op basis van de literatuurstudie. Daarin wordt onder meer verwezen naar dit Franse rapport over jihadisten. De onderzoekers schrijven daarover: "Similarly, Hecker’s analysis of 137 individuals condemned for jihadi terrorism offences in France between 2004 and 2017 found that the majority (69 percent) were French nationals, confirming that “the terrorism affecting France is essentially domestic (homegrown terrorism)." Dit klopt. Maar hiermee wordt natuurlijk niet gezegd dat deze vorm van terrorisme niets met migratie te maken heeft.

Hecker schrijft zelfs letterlijk: "Le facteur migratoire joue donc un rôle important dans le phénomène djihadiste." Wij zijn geen migranten dus ons Frans is niet zo goed, maar hier staat toch echt dat de factor migratie een belangrijke rol speelt in het fenomeen jihadisme. Hecker concludeert dit op basis cijfers over de herkomst van die 137 veroordeelde jihadisten. Die is, niet zo verrassend, voornamelijk allochtoon.