Kijk, dat is weer eens wat anders dan een lidmaatschap van Minerva: in Leiden is afgelopen dinsdag een 28-jarige Syriër opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Welke organisatie? Nou verrassend genoeg niet het in ons land zo populaire Hamas maar het kennelijk in ons land nog steeds zo populaire maar toch ook een beetje vergeten IS (stelde iemand nou maar eens een tienpuntenplan op om dergelijk gajes buiten de deur te houden).

Het OM meldt: "De verdachte zou onder meer moderator zijn geweest in de social media-applicatie Clubhouse, een app die draait om (live) audio. Hij zou daar ook hebben deelgenomen aan verschillende groepen waarin IS wordt geprezen." Moderator voor IS... ja dan heb je het dus voor elkaar gekregen om zelfs bij een terreurclub het lulletje te zijn. Er wordt verder onderzocht of deze Sargentiniër nog veel meer in zijn schild voerde; in ieder geval trekt het OM alvast een Rode Lijn en zit IS nu vermoedelijk zonder moderator.