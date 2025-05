🚨BREAKING: Tens of thousands are now flooding the streets of Khan Yunis in the largest anti-Hamas protest to date—chanting “We want to live” and “Hamas out, out!” The bravest people on earth—risking everything to speak out. pic.twitter.com/nMInleiudt

Nou, in de nasleep van Israëls hernieuwde grondoffensief en aanzienlijk diepere territoriale controle over Gazaans grondgebied, krijgen die een vervolg. Maar laat die 100.000 """pro-Palestijnse demonstranten""" op het Malieveld het vooral niet horen, want zo'n kortsluiting gun je niemand. Heel weinig op datzelfde Malieveld ook over hoe Hamas Gazaanse burgers martelt en standrechtelijk executeert of blijvend verminkt door meerdere kogels in voeten en knieën - maar hey.

Gisteren vonden de boven- en onderstaande nieuwe Gazaanse demonstraties tegen Hamas plaats, en komende dagen bereikt dit naar verwachting een nieuw hoogtepunt. Palestijnse christen (bindende volgtip voor onbestaanbaar evenwichtige verslaggeving) Ihab Hassan schrijft: "Preparations are underway in Gaza for what is expected to be the largest anti-Hamas protest yet, set to take place across the Strip this week. Stay tuned." Ook merkt hij zeer terecht op over de protesten dat deze:

"were overwhelmingly ignored by major pro-Palestine voices, accounts, and media outlets that claim to support Palestinians. The bravest act of defiance—dismissed, simply because it didn’t fit their narrative. (...) You’d think the harshest backlash against anti-Hamas protesters in Gaza came from Palestinians loyal to Hamas—but it didn’t. It came from abroad: pro-Hamas voices in the West and keyboard warriors, thousands of miles away, sitting comfortably as they preach “resistance” while Palestinians bleed. Those who did this aren’t pro-Palestine—they’re pro-Hamas."

De protesten richten zich soms specifiek tegen Hamas-leider- en woordvoerder Sami Abu Zuhri (wiki) die onlangs in een podcast zei dat Hamas wist in hoeveel Gazaanse burgerslachtoffers 7 oktober zou resulteren, dat deze slachtoffers 'het' waard zijn, en er tijdens de oorlog met meer dan 50.000 geboortes bovendien "meer martelaren geboren dan gedood zijn".

Dat is de doodscultus waar je het tegenop neemt met je humanitaire oorlogsrecht. En heel misschien is de opgevoerde Israëlische druk - in weerwil van Frankrijk, Canada en Engeland - uiteindelijk toch de manier om de Gazaanse bevolking definitief tegen Hamas te keren, en daarmee Hamas' bewind te beëindigen.

Zoals de onderstaande Gazaan zegt: "It's not the Jews, it's Hamas". In aanvulling op deze toestanden blijven ook de Palestijnse Autoriteiten (Westbank) en de Emiraten aandringen op het algehele vertrek van Hamas en de vrijlating van alle gijzelaars. Veel meer beeld na de breek.