🚨BREAKING: Tens of thousands are taking to the streets in Beit Lahia, Northern Gaza, in renewed anti-Hamas protests. Crowds are chanting, "Hamas out out!" pic.twitter.com/IUgebp1gCG

Hamas lag al echt volledig in de touwen door Israëls hernieuwde offensief en dan keert de Gazaanse bevolking zich nu dan eindelijk - maar inmiddels al zo'n twee weken - ook tegen het islamitische terreurbewind. Eergisteren executeerde een Gazaanse clan nog een Hamas-lid op klaarlichte dag uit wraak voor een vermoorde anti-Hamas-demonstrant, maar Hamas blijft demonstranten met dood en verminking bedreigen. Wall Street Journal schrijft: "Hamas cracked down following social media calls for major protests last Friday, targeting activists and perceived partisans of the rival Fatah organization (...). Residents in Gaza described being ordered by Hamas fighters to remain inside their homes. Hamas fighters killed one activist, according to his family, and sent death threats to another."

In ander nieuws bezet de IDF sinds gisteren dus een derde corridor door Gaza, namelijk een nieuwe tweede in Zuid-Gaza, de Morrag-corridor. Kortom: het touw om Hamas' nek wordt echt van alle kanten steeds strakker. Mogelijk vandaar gisteren ook ineens het bericht dat Hamas mogelijk bereid is alle (!) gijzelaars vrij te laten in ruil voor een "permanente wapensilstand".

In wéér ander nieuws is Netanyahu vandaag met een grootste ceremonie en alle eer ontvangen in het laatste normale land van Europa namelijk Hongarije. Hoogst opmerkelijk overigens, DUITSE MinBuz Baerbock zegt dat dit bezoek "een slechte dag voor het internationaal strafrecht is", omdat Orbán weigert Netanyahu aan het ICC uit te leveren.

Lekker handjes schudden in Syrië nadat de EU 5,8 MILJARD euro overmaakte NA die slachtpartijen op Alawieten en christenen en daarbij IN SYRIË zeggen dat Duitsland migranten nodig heeft, omdat het zelf een lage geboortegraad heeft - da's dan weer geen probleem.