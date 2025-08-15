Mooi nieuws! GeenStijl krijgt een kookrubriek. Teun van de Keuken, bekend van internet , stopt als columnist bij voormalig verzetskrant Vrij Nederland. Hij heeft zich daar 27 columns lang uitgesproken 'tegen onrecht en rechts-extremisme', maar het onrecht en het rechts-extremisme hebben gewonnen. Na pareltjes als 'Wie hoop biedt in plaats van angst, krijgt mijn stem' (over de verkiezingen in Nederland), 'Nog even rouwen, dan weer in verzet' (over de verkiezingen in Amerika), 'Frans Timmermans moet gewoon links blijven' (over Frans Timmermans), 'Nederland is de wereldkampioen poep' (over poep), 'Fuck de VS, leve de EU!' (over de EU), 'VVD, dump landverrader Wilders!' (over Geert Wilders), 'Barry Madlener heeft gelijk' (huh, red.), 'NSC stop ermee' (over NSC) en 'Kom in verzet!' (over verzet) verzet Teun de bakens en gaat zich, het aloude adagium 'write what you know' indachtig, weer richten op recepten. Dat komt mooi uit, want wij van GeenStijl houden van eten, zelfs als de pot opgebakken kliekjes van een rare avond op het Boekenbal schaft. Omdat wij dan weer niet houden van lang wachten, kunt u Teuns eerste inzending meteen lezen, na de breek.

Ingrediënten

2 aubergines

300 gram spaghetti

Tweede telefoon (als je geen tweede telefoon in huis hebt kun je ook een e-simkaart gebruiken)

Twee tenen knoflook

Verse basilicum

Groot aanrecht, niet te hoog

Luxaflex voor je keukenraam

500 gram verse tomaat

Telefoonnummer van Norma

Bereidingswijze

1. Bel Norma met je tweede telefoon, of met je e-sim

2. Spreek met haar af op een moment dat je vrouw niet thuis is

3. Laat eventueel garen met leuke DM's op Instagram

4. Breng op smaak met je eigen tv programma, non-fictie boek en/of ironische podcast

5. Begeleid Norma naar de keuken

6. Sluit eventueel (naar smaak) de luxaflexen van je keukenraam

7. Zet het geheel op je aanrecht

8. Flink laten stoven

9. Flikker de aubergines, de tomaat, de knoflook, de basilicum en de pasta weg en ga naar de McDonald's