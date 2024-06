Geenszins een nieuw fenomeen natuurlijk, maar een moedwillig gefilmde én publiekelijk toegankelijke video van de daad is wel een novum. En we salueren haar, want de 31-jarige cipier genaamd Linda De Sousa Abreu is inmiddels dus ontslagen én gearresteerd. De video werd opgenomen in HM Prison Wandsworth te Londen en is naar verluidt recent, al is de exacte datum onbekend.

De dame beheert samen met haar echtgenoot hun TikTok-account "ThePlayroomX", en de profielnaam- foto- en beschrijving "Just a couple of Married besties 💘 who are also 🍍 👀" doen vermoeden dat het een polyamoreus swingers-echtpaar is dat ervan houdt. En inderdaad, het echtpaar verscheen vorig jaar nog in Channel 4's "Open House: The Great Sex Experiment in which couples pushed the boundaries of the relationships at a luxury country escape."

Ook heeft Linda een OnlyFans. Dus mogelijk was de video een Queen's Gambit om een fuik naar hun pagina te creëren - en dat is gelukt, zie comments als "whole of UK chilling in the comments rn" met meer dan 6.600 likes.

Maar kijk, wij zijn een weblog van stand, en op onze voorpagina wordt dus absoluut mooi niet naar de video's zelf verwezen, echt, vergeet het maar. Dat gebeurt na de breek pas, want u - een ondraaglijke ransmajoor - klikt toch wel.