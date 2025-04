Ben ik verslaafd als ik elke dag rook? Ben ik een lul als ik koffie met iemand ga drinken en dan heel lang en uitgebreid vertel over wie ik ken en wie ik heb ontmoet en wie ik misschien nog ga ontmoeten en wat ik heb gedaan en wat ik sowieso nog ga doen en wat ik misschien ga doen maar vervolgens geen enkele vraag stel aan mijn gezelschap? Ben ik gierig als ik drie zwarte koffie afreken en daarna een tikkie stuur? Ben ik een PSV’er als ik ondanks de beste selectie van Nederland geen kampioen word? Ben ik een van de mannelijke eigenaren van Meer van dit Media als ik ‘m met geen mogelijkheid in het broekje kan houden? Ben ik een beetje een zeurkous als ik eerst zelf het hele Boekenbal vertel van welke leuke hihi-BN’er ik een buitenechtelijk kind krijg en vervolgens op Instagram ga jammeren dat er zo veel over me geroddeld wordt? Ben ik emotioneel onvolwassen als ik ’s avonds laat zit te ragetweeten in mijn pyjamabroek? Ben ik onhandig als ik als kersverse fractievoorzitter van NSC in mijn eerste televisie-interview meteen roep dat ik een toekomstige fusie met het CDA niet uitsluit? Ben ik vadsig als ik vrolijk flappende mantietjes heb? Ben ik een omhooggevallen aso als ik van mijn omhooggevallen aso-geld een Birò koop en er vervolgens als een omhooggevallen aso mee door de stad ga tuffen? Ben ik als ex-NTR medewerker belachelijk als ik in Trouw columneer dat het wegbezuinigen van de managementlaag van NTR een gevaar is voor de democratie? Ben ik nog onuitstaanbaarder van de vorige Rutger Bregman als ik in interviews benadruk dat ik van de 250 studenten de hoogste cijfers voor politicologie heb gehaald? Ben ik als ik denk?