De dag die je wist dat zou komen: Duitse media schrijven weer over het liefdesleven van Sylvie Meis. Die heeft volgens BILD namelijk weer een nieuw stuk mannenvlees op het oog. Volgens onbevestigde berichten gaat het over een 56-jarige loodgieter uit Ermelo - NEE NATUURLIJK NIET. Het is de stinkend rijke zoon van de stinkend rijke Berlijnse playboy Rolf Eden (1930-2022). De naam is Patrick Gruhn en meneer heeft een bescheiden vermogen verdiend met het runnen techbedrijven. Het is niet dezelfde Patrick Gruhn als de Patrick Gruhn die het frauduleuze crypto-platform FTX overnam en een horloge uit het wrak van de Titanic kocht voor 1,5 miljoen dollar. Toch jammer.

Hoe denken de Duitse media zo zeker te weten dat Meis en Gruhn aanpappen? Nou, op het vergrendelde Instagram-account van de techmiljonair was in de hoek van een foto de blote schouder van een vrouw te zien waarvan een MOEDERVLEK overeenkwam met een van Sylvie Meis. Puik staaltje onderzoeksjournalistiek. Chapeau.