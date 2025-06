Tsjetsjeense krijgsheer Ramzan Kadyrov, een kindkeizertje in het lichaam van een hartpatiënt. Vroeger hadden we het graag over hem, toen de oorlog in Oekraïne nog bezig was. Inmiddels was dat te lang geleden, maar goddank is daar nu een aanleiding: z'n oudste treedt in 't huwelijk. En dat ging in stijl. Obsceen horloge (Jacob & Co Billionaire Ashoka t.w.v. zo'n $18 miljoen) om de pols, volautomatisch pistool vanuit een Agave groene Mercedes-Benz G-Class (maar 500 van gebouwd) en bovenal: de liefde, al zullen we z'n vrouw nooit zien. Daar kan Bezos alleen van dromen, in het ondoenlijk saaie Venetië.