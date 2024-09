Ten eerste: de bovenstaande video speelt zich absoluut niet af in Oekraïne en absoluut wel op Tsjetsjeense trainingsgrond. Ten tweede: Ramzan Kadyrov is een kindkeizertje in het lichaam van een 47-jarige hartpatiënt die nog nooit iets heeft gezegd dat waar is, behalve dat Canada het meest homofiele land ter wereld is.

Maar goed, nu claimt hij dus dat hij meerdere cybertrucks met Browning M2s erop naar Oekraïne heeft gestuurd, maar dat Elon ze op afstand uitgezet heeft. Kadyrov op Telegram: "Now, recently, Musk remotely disabled the Cybertruck. That's not a nice thing for Elon Musk to do. He gives expensive gifts from the bottom of his heart and then remotely switches them off." Het was natuurlijk ten eerste helemaal geen cadeau van Elon, en of hij ze echt op afstand onklaar gemaakt heeft zullen we waarschijnlijk nooit weten, want dat is nou niet bepaald een weetje dat bij gaat dragen aan de verkoop.