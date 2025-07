Heeft allemaal te maken met Trumps 'One Big Beautiful Bill' (wiki). Het is een wet die veel overheidsuitgaven terugdraait, maar er tegelijkertijd ook veel aan toevoegt, waardoor volgens het Congressional Budget Office $2,8 biljoen bij Amerika's nationale schuld komt. Deze wet was begin juni nog reden voor de Elon om voor het eerst publiekelijk Trump te tarten, hij beschuldigde Trump er zelfs van in de Epstein files te staan, al nam hij dat een paar dagen later weer terug. En nu is 't weer zover. Elons hele tijdlijn gaat erover, hij lijkt voornemens politici die zich tegen de wet keren financieel te steunen en 'dreigt' een nieuwe politieke partij op te richten.

Na even stilte vond Trump dat de bovenstaande reactie waard, waarin hij dreigt Elons overheidscontracten te ontbinden. "Elon may get more subsidy than any human being in history, by far, and without subsidies, Elon would probably have to close up shop and head back home to South Africa. No more Rocket launches, Satellites, or Electric Car Production, and our Country would save a FORTUNE. Perhaps we should have DOGE take a good, hard, look at this? BIG MONEY TO BE SAVED!!!"

Maar goed, een nieuwe partij onder Elons leiding, daar kan niets fout gaan.