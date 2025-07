Een steeds groter deel van Trumps achterban keert zich op het Epstein-dossier langzaam tegen hem. Dat gebeurt in talloze vormen, maar Benny Johnson's reactie op de bovenstaande tekst is een van scherpere: "OK, but the irony here is that we only know Russiagate, Hunter's laptop, J6 etc. are hoaxes BECAUSE we asked questions, investigated and released real, incriminating evidence. We refused to believe the "official" story because something was wrong. We kept pushing and finally broke the truth. This is how we can solve the 'Epstein hoax' as well. Release everything, full disclosure, chips fall where they may." Maar Trump kennende zal hij zich op dit dossier enkel verder ingraven en de wensen van een steeds groter deel van zijn achterban steeds agressiever in de wind slaan. En dat gaan de Republikeinen voelen tijdens de aanstaande Midterm-verkiezingen.