Trumps bovenstaande post op zijn eigen platform Truth Social is zijn eerste bericht dat meer kritische antwoorden dan likes krijgt, en daarmee zijn eerste post die ge-ratio'd wordt - op zijn eigen platform waar alleen maar MAGA-adepten zitten, welteverstaan. En dan bleek nu ook nog eens dat die 'beveiligingsvideo van 10 uur' die moest bewijzen dat niemand Epsteins cel betrad op de dag van zijn dood gemonteerd is. WIRED schrijft: "Metadata embedded in the video and analyzed by WIRED and independent video forensics experts shows that rather than being a direct export from the prison’s surveillance system, the footage was modified, likely using the professional editing tool Adobe Premiere Pro. The file appears to have been assembled from at least two source clips, saved multiple times, exported, and then uploaded to the DOJ’s website, where it was presented as “raw” footage."

Kan natuurlijk zijn dat die 10 uur initieel en automatisch in twee bestanden opgeslagen was omdat het zulke grote bestanden zijn, maar het helpt allemaal niet dit. Trumps lijn is nu dat de Epstein Files een Democratische hoax zijn, maar dat is toch moeilijk vol te houden, aangezien er in kwantiteit toch meer Democratisch gezinde 'verdachten' staan op deze lijst die ineens niet meer bestaat. Maar, eerlijk is eerlijk, Trump en Epstein zelf waren ook geen onbekenden.