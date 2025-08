Epsteins meissie en spil in de Epstein-zaak Ghislaine Maxwell wordt overgeplaatst naar een gevangenenkamp in Texas, waar ze onder een lichter beveiligingsregime komt zodat ze makkelijker kan worden vermoord . Waarom dit gebeurt? Niemand die het weet. En dat maakt het uiteraard interessant en een tikkeltje verdacht, zeker aangezien Maxwell heeft laten weten voor het Congres te willen getuigen. Daarnaast voert ze gesprekken met Trumps vice-hoofdaanklager Todd Blanche, die daar het volgende over zei: "The Department of Justice will share additional information about what we learned at the appropriate time." Wanneer dat is weet andermaal: niemand...

TOEVALLIG gebruikte Trump gisteravond voor het eerst 'the N-word' (nucleair) tegenover Rusland, en Trump is, sinds de Epstein-zaak het nieuws weer domineert en de aandacht zich ook op zijn persoon richt, druk met afleidingsmanoeuvres. Hij haalde zelfs uit naar zijn eigen achterban, noemde de de zaak een hoax en beschuldigde Obama van hoogverraad toen er nieuwe beelden van hem en Epstein opdoken bij CNN. Ondertussen lijkt hij wel degelijk te beseffen dat hij toch echt wat meer openheid moet geven, derhalve wordt hij iets loslippiger, zoals over waar het misging tussen hem en Epstein.

Hoe dan ook is het afwachten wat Maxwell nou precies wil, wat zij nou precies krijgt en hoelang ze nou precies nog leeft. Gratie van Trump is hoogstwaarschijnlijk uitgesloten, maar iets van een DEAL zal er natuurlijk wel komen. Mocht Maxwell haar pijlen op Trump gaan richten en hem erbij willen lappen, dan zit er in een heel mooi zwart koffertje natuurlijk nog de ultieme afleidingsmanoeuvre, om de hele zaak met één druk op de knop te doen verdwijnen - het betekent dan misschien WWIII maar dan ben je wel van die godvergeten zaak af, nietwaar?!