Ja wat een avond voor de Trumplovers en -haters, Poetinverstehers, geopolitieke opperduiders (die fakenews over de aanwezigen delen) en De Wereld. Een avond waarop de inhoud lang achter gesloten deuren verborgen bleef, helaas. We hoopten, tijdens deze ontmoeting der ontmoetingen, natuurlijk op een deal der deals. Die laat echter nog even op zich wachten - de beloofde vrede is niet gekomen. Wel zagen we de altijd belangrijke handshake en een flyover van de B2 bommenwerper, bekend van Iran. Bovendien werden we door de heren getrakteerd op een persconferentie om 01.00 uur (Hollandse tijd). En toen kwam de zaak toch nog een beetje los! Of nouja... de Russen vonden het fantastisch gaan en Poetin zei daar in de persco over dat het 'respectvolle en uitgebreide onderhandelingen' waren, daarnaast noemde hij de VS 'buurman', prees hij Witkoff en Trump en gaf aan de relaties te willen verbeteren. Trump sprak ook lovend over 'Vladimir' en vond het na drie uur lullen over niks ook best 'productief'. Er waren volgens hem veel 'raakvlakken' waar iedereen wat of juist niks aan heeft. "There's no deal until there's a deal," zei de nognetniet-vredespresident voorts. Nu gaat hij eerst Zelensky, Rutte en de Europese leiders op de hoogte brengen en dan eh ja wat dan eigenlijk? Het Slavische Slachthuis blijft vooralsnog gewoon GEOPEND. Met die treurige conclusie moeten we helaas het weekend beginnen. Poetin sloot de persconferentie gisteren nog in het Engels af: "Next time in Moscow". Dus Trump en Poetin will return... in Moscow. Nou, nou, nou, nou.