Politiek Den Haag is helemaal emotioneel in de onderbroek. De Oekraïense dwerg Volodymyr Zelensky is in Nederland en houdt een toespraak in de Tweede Kamer, pal voor de neus van nationale grootheden als Laurens Dassen, Jan Paternotte en Harry Bevers. Zelensky wil geld, wapens en vrede, niet per se in die volgorde. Daarna gaat-ie lunchen met Schooffie, Brekelmans en Van Weel en mag hij ook nog lekker een pilsje toeteren met koning Wimpie. Na afloop gaat het hele spul naar hotel De Wereld in Wageningen voor een afzakkertje. Veel kijkplezier, later meer.

Update - FVD is er trouwens niet bij

Update - Stephan van Baarle en Kati Piri in de war en teleurgesteld, gaat nog helemaal niet over Gaza

Update - Einde. Zelensky bedankt Nederland. Applaus