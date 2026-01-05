achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Tim Walz gestopt met gouverneursverkiezingen Minnesota vanwege Somalisch fraudeschandaal

Ging niet heel erg lekker daar nee

Gouverneur Tim Walz, bekend van Kamala Harris, stapt uit de verkiezingsstrijd voor het gouverneurschap van Minnesota in 2026. Het is mooi geweest, althans, het ging helemaal niet zo mooi in Minnesota. In die staat speelt namelijk een fraudeschandaal van enorme proporties. YouTuber Nick Shirley, die nu logischerwijs helemaal in zijn nopjes is, bracht met onderstaande docu de onfrisse zaken rondom subsidies, toeslagen en leegstaande bedrijfspanden waar zogenaamd zorgaanbieders waren gevestigd in beeld, die opgeteld neerkomen op een MILJARDENFRAUDE door Somalische schoften, die zodoende aan de haal gingen met de poen uit allerlei overheidsprogramma's, oorspronkelijk bestemd voor de Minnesotans. Nu zit dat geld in dikke wagens en dure reisjes naar bijvoorbeeld de Malediven. De FBI is er ondertussen druk mee maar Walz is in zijn statement vooral druk met boehoe Trump en nog meer dergelijk vuurspuwen richting de Republikeinen, die uiteraard bovenop het schandaal doken. Walz verwijt hen bijvoorbeeld 'abusing power' en 'smearing entire communities' om volledig in zijn hempie staand nog toe te voegen: "we will fight back every step of the way". Gaat Walz zelf dus niet meer doen aangezien hij bij dezen juist kapt met zijn gevecht. Andermaal een groot verlies voor Walz, een groot verlies voor de Somalische gemeenschap ook en niet zo'n heel groot verlies voor de rest van Amerika. Nu maar hopen dat de volgende gouverneur wél voor de 'Minnesotans' staat.

De onthullende docu van Nick Shirley

Zoon Tim Walz al gereageerd?

Tja

Tags: tim walz, minnesota, gouverneur, fraude, somalië
@Dorbeck | 05-01-26 | 17:00 | 217 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Beste fraude ooit. Slachtoffer denkt relatie te hebben met René Froger, maakt 30.000 euro over

Een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd iemand in de buurt, die 30.000 euro overmaken kon

@Ronaldo | 07-02-25 | 16:00 | 172 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.