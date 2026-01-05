Tim Walz gestopt met gouverneursverkiezingen Minnesota vanwege Somalisch fraudeschandaal
Ging niet heel erg lekker daar nee
Gouverneur Tim Walz, bekend van Kamala Harris, stapt uit de verkiezingsstrijd voor het gouverneurschap van Minnesota in 2026. Het is mooi geweest, althans, het ging helemaal niet zo mooi in Minnesota. In die staat speelt namelijk een fraudeschandaal van enorme proporties. YouTuber Nick Shirley, die nu logischerwijs helemaal in zijn nopjes is, bracht met onderstaande docu de onfrisse zaken rondom subsidies, toeslagen en leegstaande bedrijfspanden waar zogenaamd zorgaanbieders waren gevestigd in beeld, die opgeteld neerkomen op een MILJARDENFRAUDE door Somalische schoften, die zodoende aan de haal gingen met de poen uit allerlei overheidsprogramma's, oorspronkelijk bestemd voor de Minnesotans. Nu zit dat geld in dikke wagens en dure reisjes naar bijvoorbeeld de Malediven. De FBI is er ondertussen druk mee maar Walz is in zijn statement vooral druk met boehoe Trump en nog meer dergelijk vuurspuwen richting de Republikeinen, die uiteraard bovenop het schandaal doken. Walz verwijt hen bijvoorbeeld 'abusing power' en 'smearing entire communities' om volledig in zijn hempie staand nog toe te voegen: "we will fight back every step of the way". Gaat Walz zelf dus niet meer doen aangezien hij bij dezen juist kapt met zijn gevecht. Andermaal een groot verlies voor Walz, een groot verlies voor de Somalische gemeenschap ook en niet zo'n heel groot verlies voor de rest van Amerika. Nu maar hopen dat de volgende gouverneur wél voor de 'Minnesotans' staat.
I ENDED TIM WALZ— Nick shirley (@nickshirleyy) January 5, 2026
De onthullende docu van Nick Shirley
Zoon Tim Walz al gereageerd?
Tim Walz’ son breaks down crying during his speech.— AF Post (@AFpost) August 22, 2024
Follow: @AFpost pic.twitter.com/PZnbXCZd5m
Tja
We’re providing $316 million in direct funding to boost pay for child care providers all while building a stronger child care system for middle class families. Learn more here: https://t.co/FkiDN1wI3c— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) October 20, 2023
