Mogelijk grootschalige fraude bij inburgeringsexamen Nederlands
Fraude: F-R-A-U-D-E
Inburgeren kun je leren! Ja of NIET natuurlijk want het College voor Toetsen en Examens meldt in de T dat waarschijnlijk honderden inburgeraars de geheime opdrachten en antwoorden van het examen 'Nederlands spreken' hebben ingezien, nog voordat ze de toets daadwerkelijk aflegden. Het CvTE vermoedt dat reeds 'ingeburgerden' de toetsvragen en antwoorden hebben onthouden en via WhatsAppgroepen doorspeelden aan toekomstige Nederlanders. We houden alle opties open dus het kan ook nog dat er een of andere weldoener bij DUO zit die het Nederlandse inwonertal zo snel mogelijk naar 19 miljoen wil opkrikken. Het welkomstcadeautje kan in ieder geval niet worden uitgepakt want DUO heeft alle examens ongeldig verklaard. Maar ach, waar is dat hele examen überhaupt voor nodig tegenwoordig? Niemand spreekt toch nog Nederlands? De universiteiten haten onze taal, obers en serveersters op terrassen weten niet eens in welk land ze zich bevinden, niemand leest Nederlandse boeken en met het importeren van de hele wereld hebben we straks helemaal geen officiële taal meer nodig. Doen we gewoon het voor iedereen begrijpelijke Arabieberbernedersyriturksomaliafrikengels. Zo wordt inburgeren in Nederland een koud kunstje én zijn we lekker inclusief bezig.
