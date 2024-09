Slecht nieuws voor alle jongeren die later graag Henri Bontenbal willen worden. Ze zijn 96.000 euro kwijt! Dat meldt het CDJA, de jongerentak van wat er nog over is van ouderenpartij CDA, vandaag op zijn website. "In het weekend van 19 tot en met 21 juli hebben een aantal verdachte transacties plaatsgevonden voor een totaal van 96.000 euro. Op maandagochtend 22 juli is dit opgemerkt. Het CDJA heeft direct aangifte gedaan van verduistering en de toegang van de penningmeester tot de bankrekeningen geblokkeerd. Op verzoek van het bestuur is de penningmeester teruggetreden. De oud-penningmeester is gesommeerd om het volledige bedrag terug te storten." De reden? Boilerroomfraude! Oftewel: de penningmeester heeft het geld in de cryptocoin van Wesley Sneijder gestoken en nu is alles weg. Enorm balen natuurlijk, ook voor de lokale CDA-afdeling in Groningen, die Maaike Oosterhof nog zo prominent op plek 5 van de inmiddels offline gehaalde kandidatenlijst had staan. En is er straks wel binnenlands gedestilleerd op het CDJA-gala? Sterkte allemaal!