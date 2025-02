Het is een totale puinbak met het vervoer van asielzoekers naar medische afspraken. "Een asielzoeker die, op kosten van het COA, voor 2500 euro taxi’s laat rijden naar een ziekenhuis waar hij helemaal geen afspraak heeft. Taxichauffeurs die makkelijk geld willen verdienen en spookritten proberen in te boeken." En dan denkt u: daar zijn ze bij het COA druk mee bezig. En dat klopt! Het COA heeft namelijk maandenlang geprobeerd correspondentie waaruit de problemen klip en klaar bleken, geheim te houden voor het AD. "Nadat deze site eind 2024 naar de rechtbank stapte om zo alsnog vrijgave van het document af te dwingen, mailde het COA (waarschijnlijk per ongeluk) het originele, ongelakte document door." Helaas verspild belastinggeld kaas. U leest daarrr in het AD (of na de breek) wat er is gebeurd met een asielzoeker die voor 2500 euro taxiritten bestelde naar een ziekenhuis waar hij geen afspraken had.